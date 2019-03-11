В Москве прошёл митинг в поддержку свободного Рунета

В Москве вчера прошёл митинг против изоляции рунета. Участники выступали против так называемого законопроекта об автономности рунета, пока принятого государственной думой в первом чтении.

По мнению организаторов и участников, такой закон даст возможность властям контролировать точки соединения Рунета с внешним миром. По данным неформального некоммерческого объединения «Белый счетчик», на митинг на проспект Сахарова пришли больше 15 тысяч человек, это существенно превысило разрешённые 10 тысяч. По данным МВД присутствовало 6,5 тысяч человек.