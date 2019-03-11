В Москве прошёл митинг в поддержку свободного Рунета

В Москве вчера прошёл митинг против изоляции рунета. Участники выступали против так называемого законопроекта об автономности рунета, пока принятого государственной думой в первом чтении.
По мнению организаторов и участников, такой закон даст возможность властям контролировать точки соединения Рунета с внешним миром. По данным неформального некоммерческого объединения «Белый счетчик», на митинг на проспект Сахарова пришли больше 15 тысяч человек, это существенно превысило разрешённые 10 тысяч. По данным МВД присутствовало 6,5 тысяч человек.
На митинге критике подверглись президент россии Владимир Путин и автор законопроекта Андрей Клишас. Организатором митинга выступили Общество защиты интернета и активисты незарегистрированной Либертарианской партии. В прошлом году они организовываали акцию против блокировки Telegram в России.
Напомним, законопроект об автономной работе рунета был предложен Госдуме 14 декабря депутатом Андреем Луговым вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Он предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работу рунета, если российские операторы связи потеряют возможность подключения к зарубежным корневым серверам. На реализацию закона из бюджета в ближайшие три года будет выделено 1,8 миллиардов рублей.
Согласно описанию на сайте Госдумы, документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Основная задача, решаемая с помощью этой инициативы — обеспечение надежной работы российской части глобальной сети, устойчивой в случаях сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.