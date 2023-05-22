В Москве проведут исследования в гематологии и разработают замену импортному препарату

Москва совместно с компанией «Генериум» проведёт два клинических исследования в области гематологии с целью замещения импортных лекарств. Это важный шаг в обеспечении жителей столицы необходимыми медицинскими препаратами, особенно в условиях санкционного давления. Город активно развивает экосистему для проведения клинических исследований и поддерживает компании, занимающиеся разработкой важных и инновационных лекарственных средств. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что для исследования препарата, направленного на лечение хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпуры, выделены 6 миллионов рублей.

Бюджетные средства будут использованы для проведения двух многоцентровых исследований третей фазы, которые пройдут в специализированных исследовательских центрах, базирующихся на ведущих московских клиниках. Они будут посвящены гематологическим заболеваниям, требующим серьёзного вмешательства. Компания «Генериум» получит субсидии на оплату лабораторных тестов, транспортировку биоматериала, закупку материалов и оборудования, а также другие необходимые расходы, связанные с проведением исследования. Это поможет обеспечить не только финансовую поддержку, но и проведение этической экспертизы и оплату работы специалистов, занятых в исследовательских командах.

Программа Мэра Москвы по усилению поддержки компаний, занимающихся клиническими исследованиями, является частью стратегии импортозамещения и обеспечения доступа к инновационным лекарственным средствам. Эта программа активно развёртывается на базе московских центров и соответствует федеральной программе по развитию инновационных проектов. «Генериум» является одним из ведущих разработчиков лекарственных препаратов в России, включая те, которые применяются при орфанных заболеваниях, гемофилии, рассеянном склерозе и туберкулёзе. Москва создала экосистему для проведения клинических исследований, которая обеспечивает доступ к медицинской инфраструктуре города, и активно работает над импортозамещением, чтобы обеспечить население столицы необходимыми лекарственными препаратами.