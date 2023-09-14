В Москве проведут конференцию, посвящённую ИИ

Сбербанк объявил о проведении восьмой международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2023. Мероприятие запланировано на период с 22 по 24 ноября и соберёт выдающихся экспертов из России и мира. Главной темой конференции станут последние достижения в области искусственного интеллекта и его роль в государственных инициативах и бизнесе, а также способы привлечения молодёжи к этим технологиям.

AI Journey предложит участникам презентации и выступления в рамках трёх тематических направлений: наука, бизнес и общество. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, призвал всех, кто интересуется этой темой, принять участие в конференции, подчеркнув, что искусственный интеллект открывает новые возможности и помогает создавать ведущие мировые продукты.

Традиционно на AI Journey будут объявлены победители открытого отбора научных статей AI Journey Science и результаты международных онлайн-соревнований по искусственному интеллекту AI Challenge и AIJ Contest.