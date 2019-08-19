В Москве разместят прогулочные маршруты для туристов в QR-кодах

Портал «Узнай Москву» совместно со столичным Департаментом культуры разрабатывает серию прогулочных маршрутов по городским паркам. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, при входе в московские зоны отдыха появятся специальные плакаты с QR-кодами. Отсканировав информационную метку при помощи смартфона, горожане смогут попасть на страницу с описанием прогулки по парку.

Первый плакат с QR кодом уже разместили в саду «Эрмитаж». В будущем плакаты с QR-кодами разместят и в других городских парках. Маршрут доступен и в приложении для смартфонов, которое можно скачать в App Store и Google Play.

Прогулка по саду «Эрмитаж», расположенному на улице Каретный Ряд, займет полчаса. Маршрут включает восемь точек, все они обозначены на интерактивной карте.