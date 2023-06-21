В Москве «разогнали» мобильный интернет в парках

Общая площадь покрытия мобильным интернетом в парках составляет около 1 500 квадратных километров. Среди них такие известные места, как ВДНХ, парк Победы, Нескучный сад, «Зарядье», сад «Эрмитаж» и сад имени Баумана. Для обеспечения связи в парках установлено 516 базовых станций.

Согласно информации пресс-службы, скорость мобильного интернета в этих парках увеличилась в среднем на 19%, а объем скачанной информации в этих местах вырос на 20%. «Зарядье» стал лидером по увеличению скорости с приростом в 58%.

Виктор Емелин, технический директор ПАО «ВымпелКом» в Московском регионе, отметил, что с наступлением тёплых дней в Москве наблюдается увеличение активности пользователей в популярных парках. Он также подчеркнул, что компания заранее подготовила свою сеть для повышенного спроса, чтобы клиенты могли оставаться на связи, делиться фотографиями и наслаждаться любимой музыкой во время прогулок.