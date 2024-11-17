В Москве разработали цифрового двойника водоканала

В Москве появился цифровой двойник водоканала, способный находить утечки в трубах с помощью искусственного интеллекта. Эта технология позволяет сократить время устранения аварий до 30–40 минут, что вдвое быстрее прежнего. Разработчиком проекта стала компания «Биометриклабс», входящая в Московский инновационный кластер. В департаменте предпринимательства и инновационного развития отметили, что решение уже прошло пилотные испытания и планируется к внедрению в 2025 году.

Система работает с помощью датчиков, фиксирующих вибрации и звуки воды при утечке. Полученные данные отправляются на облачный сервер, где ИИ анализирует их и определяет точное местоположение с погрешностью до одного метра. Учредитель компании Алексей Фролов рассказал, что в будущем система сможет оценивать объём утечки, что поможет расставлять приоритеты для ремонта. Также он отметил, что цифровой двойник ускоряет диагностику и минимизирует ложные вызовы, исключая реакции на посторонние шумы.

По словам экспертов, внедрение цифрового двойника позволит лучше планировать обслуживание и модернизацию водопроводных сетей, а также прогнозировать аварии на других участках. Однако они предупредили о возможных рисках, таких как влияние внешних факторов или кибератаки. В департаменте сообщили, что разработчик получил поддержку кластера в привлечении инвестиций и создании кооперации с другими компаниями. Теперь технология готовится к масштабированию, включая проекты в жилищном строительстве столицы.