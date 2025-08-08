В Москве сотрудница похитила у своей компании микросхем на 12 млн рублей

Преступление произошло в районе Свиблово, где женщина, оставшись одна на складе, упаковала продукцию в сумку и покинула помещение.

Руководитель компании, занимающейся производством микросхем, сообщил о краже в полицию. Записи с камер видеонаблюдения помогли установить личность подозреваемой.

По данным МВД, женщина была задержана 7 августа, однако украденные микросхемы найти пока не удалось — подозреваемая успела распорядиться ими по собственному усмотрению.