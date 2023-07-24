В Москве создали компоненты системы безопасности реакторов атомных ледоколов

Мэр Москвы, Сергей Собянин, сообщил в своём телеграм-канале, что московский завод стал первым в России, который разработал и произвёл компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов. Раньше эти детали закупались из-за границы, а теперь они будут производиться на местном заводе. На разработку ушло всего четыре месяца, и к концу года эти элементы будут установлены на всех строящихся ледоколах.

Московский городской правительство активно поддерживает производителя. Завод получил статус промышленного комплекса, что даёт ему налоговые льготы. Это позволит сэкономить средства, которые можно будет вложить в собственное развитие предприятия и повысить его конкурентоспособность. Отсутствие необходимости импортировать компоненты из Европы также способствует развитию отечественного производства и сокращению времени на их поставку.