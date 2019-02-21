В Москве создали специальные метки, защищающих багаж от потери в аэропорту

Разработка резидента особой экономической зоны «Технополис “Москва”» поможет сократить количество случаев потери чемоданов. Одноразовый чип будут крепить на стойках регистрации. Пассажир сможет отслеживать перемещение багажа в аэропортах и во время авиаперелетов.

Специальная RFID-метка будет прикреплена к чемодану в течение всей поездки. Она передаст данные о его местоположении владельцу через приложение, установленное на мобильный телефон. Производство цифровых меток московской компанией уже запущено.

По решению Международной ассоциации воздушного транспорта с 2020 года маркировка багажа во всех аэропортах мира RFID-метками будет обязательной. Воздушные гавани разных стран начали закупать такие чипы у разработчиков и тестировать их во время перелетов.