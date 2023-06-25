В Москве стартовали 8 курсов по робототехнике, доступные для всех

В Москве стартовали 8 курсов по робототехнике, доступные для всехОни позволят подготовить квалифицированных работников для промышленности
Правительство Москвы открыло программу подготовки в сфере сенсорики и робототехники для всех желающих. После прохождения обучения выпускников пригласят в российские промышленные компании
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Владислав Овчинский, объявил о создании новых образовательных программ для студентов «Московской технической школы» совместно с Российским технологическим университетом, МИРЭА.
«Московская техническая школа» расширяет свои образовательные возможности и добавляет восемь новых курсов в области «Робототехники и сенсорики». Теперь столичным инженерам доступно 14 программ по этой тематике.
Робототехника становится все более популярной в промышленности. Интеллектуальные машины автоматизируют множество операций, увеличивая производительность труда и снижая возможные ошибки человека. Благодаря новым курсам, у нас будет больше специалистов, занимающихся разработкой автоматизированных систем и сенсоров, а также умеющих управлять ими. Обучение поможет создать российский рынок робототехники и сенсорики, а также увеличит число высококвалифицированных работников в промышленности.
Одна из программ курсов расскажет о техническом зрении для промышленных роботов, методах настройки и работы системы. Она также научит, как интегрировать эти системы в робототехнические комплексы, чтобы распознавать, анализировать и захватывать объекты.
Другой курс будет посвящён взаимодействию роботов с подвижными конвейерами. Также будет предложена обучающая программа по диагностике и обслуживанию систем управления.
Помимо этого, студенты смогут освоить программирование роботов, работу с их интерфейсами, настройку систем и другие навыки во время занятий на остальных курсах.