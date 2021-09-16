В Москве установили рекорд скорости в сетях 5G

Тестирование проводили в парке развлечений «Остров Мечты», сообщают РИА Новости. Каждый из восьми смартфонов Huawei в зоне действия базовой станции одновременно передавал данные со скоростью около 700 Мб/с, а суммарная скорость обмена информации составила 5,6 Гб/сек. Это стало возможным благодаря технологии агрегации частот Massive MIMO для увеличения пропускной способности, емкости соты и радиуса покрытия.

5 марта 2021 года МТС объявила о запуске первой в России 5G-сети для массового использования. 19 июля 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что 5G-сети в крупных городах страны, в которых проживает более 1 миллиона человек, будут запущены через три года.