В Москве установят 18 тыс. зарядных станций до конца десятилетия

К 2030 году в Москве ожидается увеличение числа электромобилей до 315 тысяч, что составит около 6,8% от всех автомобилей. Чтобы поддержать этот рост, планируется установить более 12,000 зарядных станций по всему городу. Государство намерено внести изменения в городские строительные нормы, чтобы обязать застройщиков создавать зарядные станции в жилых комплексах.

Сейчас в Москве около 5 тысяч электромобилей и 220 зарядных станций, но к концу года их число увеличится. По оценкам властей, к 2025 году в городе будет более 63 тысяч электромобилей, а к 2030 году — около 315 тысяч. Это считается важным шагом для развития города и страны.

Однако некоторые чиновники сомневаются в реализации этого плана из-за высокой стоимости электромобилей в России и необходимости перевода 60 тысяч такси на электрический тяговый привод. Тем не менее, власти надеются на поддержку со стороны автопроизводителей и развитие отечественного производства батарей для электромобилей.