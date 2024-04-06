В Москве впервые пересадили печень младенцу

В Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России успешно провели операцию по пересадке части печени от дяди младенца из Бурятии. У малыша было редкое заболевание — билиарная атрезия, что привело к серьёзным проблемам с печенью. Единственный шанс спасти его жизнь был в пересадке печени, и в роли донора выступил его дядя.

Операция, которая длилась восемь часов, прошла успешно и без осложнений. Пересаженная печень уже выполняет все необходимые функции, и по мере роста малыша будет адаптироваться к его организму, увеличиваясь в размерах. Этот случай также отмечает новый этап для РДКБ, поскольку ранее трансплантация печени у детей проводилась только в специализированных центрах, а теперь эта многопрофильная больница может оказывать подобную помощь детям с различными заболеваниями.