В Москве введут более строгий масочный режим из-за усиливающейся заболеваемости коронавирусом

Как сообщает источник со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, такие требования вводят из-за усиливающейся заболеваемости коронавирусом и для того, чтобы не останавливать работу магазинов и заведений общепита. «Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведётся с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись ещё более интенсивно», – подчеркнул чиновник. Также, по его словам, штраф за нарушение масочного режима составляет до 1 млн рублей и приостановку работы до 90 суток.

Как отмечается, в целом по России третьи сутки подряд выявляют более 22 тысяч заболеваний, а в Москве эта цифра уже вернулась к июльским показателям