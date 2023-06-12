В Москве запустили производство банкоматов на «Эльбрусе»

В Москве начали массовое производство банкоматов, которые работают на российских процессорах «Эльбрус». Они могут заменить иностранные банкоматы, которые сейчас используются в российских банках.

Производство банкоматов находится в специальной экономической зоне «Технополис Москва» в индустриальном парке «Руднёво». Оно осуществляется московской группой компаний BFS. Примерно 80% компонентов и программного обеспечения для банкоматов производятся в России, включая процессоры «Эльбрус» от компании АО «МЦСТ».

Банкоматы имеют сенсорные экраны, бесконтактные картоприёмники, функцию распознавания штрих-кодов и QR-кодов, биометрическую идентификацию клиентов, а также повышенную защиту от мошенников.

На сайте компании BFS представлены различные модели банкоматов, но нет информации о том, какие именно модели производятся в «Руднёво». Однако объем производства, до 15 тыс. устройств в год покрывает потребности российского рынка самообслуживания.

Ранее компания BFS сообщила о планах запустить производство банкоматов, но мало было официальной информации о проекте. Теперь собственное производство банкоматов позволит российским банкам обновлять свои устройства самообслуживания и снизить зависимость от иностранных поставщиков.