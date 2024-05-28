В Москве запустили работу виртуальной «Тройки»

В Московском метро и общественном транспорте можно теперь оплачивать проезд с помощью смартфона. Виртуальный билет «Тройка» доступен в приложении «Метро Москвы». Он создан на российских технологиях и может использоваться всеми, у кого есть пластиковая карта.

Оплата осуществляется через QR-коды, что делает процесс покупки и проверки билета быстрым — всего менее минуты. Это решение помогает экономить городу значительные суммы за счёт отказа от печати чеков и бумажных билетов, согласно заявлению Максима Ликсутова, заместителя мэра Москвы.