Опубликовано 28 мая 2024, 18:59
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В Москве запустили работу виртуальной «Тройки»Она доступна в приложении «Метро Москвы»
Москвичам и пользователям приложения «Метро Москвы» стала доступна виртуальная «Тройка» для оплаты проезда на общественном транспорте
В Московском метро и общественном транспорте можно теперь оплачивать проезд с помощью смартфона. Виртуальный билет «Тройка» доступен в приложении «Метро Москвы». Он создан на российских технологиях и может использоваться всеми, у кого есть пластиковая карта.
Оплата осуществляется через QR-коды, что делает процесс покупки и проверки билета быстрым — всего менее минуты. Это решение помогает экономить городу значительные суммы за счёт отказа от печати чеков и бумажных билетов, согласно заявлению Максима Ликсутова, заместителя мэра Москвы.