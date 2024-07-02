В Москве запустили в продажу первую партию карт «Тройка» с улучшенными чипами

В Москве начали продажу 5 тысяч карт «Тройка», оснащённых новым российским чипом NE501CD+. Разработчики утверждают, что этот чип имеет втрое больше памяти по сравнению с предыдущей версией. Теперь эти карты доступны в кассах и автоматах метро для покупки билетов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

Ликсутов подчеркнул, что новые чипы разработаны полностью в России. Он отметил, что благодаря этим технологиям в будущем планируется внедрять дополнительные тарифные опции для пассажиров и расширять использование «Тройки» в других регионах страны.

NE501CD+ соответствует стандарту ISO 14 443A и имеет аппаратную поддержку протокола передачи ISO 14 443–4. Чип обеспечен специальной пользовательской памятью и защищённым протоколом на основе AES 128, что обеспечивает высокую степень безопасности. Он обладает большим количеством циклов перезаписи, скоростным интерфейсом передачи данных и высокой производительностью чтения и записи информации.