В Москве запустят новейшую систему слежения за такси и каршерингом

О соответствующем тендере, сформированном Центром организации дорожного движения (ЦОДД), говорится на официальном сайте государственных закупок, сообщает Коммерсантъ. При этом стоит отметить, что организация уже определилась с поставщиком, но контракт с ним еще не был заключен.

Заявляется, что компания должна будет разработать систему наказания водителей, в основу которой ляжет Big Data. Благодаря внедрению новой технологии, столичные власти намерены отказаться от использования традиционных камер слежения за машинами при поиска водителей-нарушителей.

Ожидается, что новейшая разработка позволит ЦОДД овладать данными о местах окончания поездок в конкретный период времени, местах парковки водителей под запрещающими знаками, а также нарушениях ПДД и местах наиболее частого превышения скорости.