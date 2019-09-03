В Москве запустят зашифрованный общественный Wi-Fi

Новая сеть была развернута с применением технологии Hotspot 2.0, благодаря которой удалось добиться защиты от автоматического подключения к различным мошенническим точкам, а также шифрования пользовательского трафика.

Теперь каждый пользователь, который попытается подключиться к Wi-Fi в столичном метро, увидит две Wi-Fi точки: “MT” и “MT_FREE”. Для подключения к закрытой сети под названием “МТ”, пользователю придется установить на свое устройство профиль, выпущенный «МаксимаТелеком». По заверению компании, сеть как и раньше останется бесплатной для пользователей, а окупать ее планируется с помощью встроенной рекламы.

На данный момент закрытая сеть доступна лишь для пользователей iOS-устройств, но по заверениям компании, она планирует запустить доступ к ней для владельцев Android-устройств в самое ближайшее время.