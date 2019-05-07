В мозге фанатов покемонов нашли аномалию

Исследователи Стэнфордского университета обнаружили в мозге человека специальную зону, которая активируется персонажами покемонов.

Во время исследовании на добровольцах у взрослых, которые в детстве увлекались покемонами и играми с ними, была выявлена зона в отвечающей за зрение затылочной области мозга, активно реагирующая на изображения различных покемонов.

Руководил проектом Джесси Гомес (Jesse Gomez), он хотел пролить свет на такие загадки: «Почему в мозге человека есть зоны, которые реагируют на слова и лица, но нет тех, которые бы так же реагировали на автомобили, например?» и «Почему они в одном и том же месте у всех?»

Изначальные опыты на обезьянах выявили, что для формирования специальных зон в мозге требуется воздействие в самом раннем детстве. Гомес вспомнил, как шестилетним увлекался играми Pokémon Red и Blue на Game Boy, и решил, что подобные увлечения подходят под условия для создания специальной зоны в мозге. Его теория подтвердилась, он пояснил: «Уникальность покемонов заключалась в том, что их сотни, вы должны были знать о них все, чтобы успешно пройти игру. Та вознаграждала вас за то, что вы разбирались в различиях между похожими персонажами. Если бы для этого не нашлось отдельной зоны, такое было бы невозможно».