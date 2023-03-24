В мозге нашли сигналы, вызывающие формирование зависимостей

Ученые сосредоточились на взаимосвязи между холиновым транспортером мозга, цитокинами и различиями в сигналах мозга в животной модели на крысах. Холин — это белок в клеточной мембране, необходимый для контроля внимания, а цитокины — это белки, регулирующие иммунную систему.

Поведение 197 животных изучалось при помощи теста Павловского условного подхода в течение нескольких сессий в течение пяти дней. У животных с плохим контролем внимания при выборе того, на чём сосредоточиться, а что проигнорировать во время эксперимента, развилась сильная тяга, вызванная сигналами мозга.

Испытуемые с плохо функционирующими транспортерами холина и повышенным уровнем цитокинов с трудом контролировали своё внимание.

Для подтверждения выявленной закономерности, исследователи искусственно повысили уровень цитокинов. Результаты показали значительную связь между повышенной выработкой цитокинов, снижением функции переноса холина, нарушением контроля внимания и склонностью к зависимости.