В мозге обнаружили ответственный за желание есть механизм

Специалисты выяснили, что сам механизм включает в себя две группы нейронов: DRD1-LPBN, которые ответственны за чувство сытости, и DA-VTA, отвечающих за выработку дофамина. Исследование включало в себя эксперименты на мышах. В частности, они подавляли активность DA-VTA и DRD1-LPBN, благодаря чему грызуны начали есть корм больше нормы. В то же время, с помощью стимуляции данных нейронов мыши, напротив, теряли интерес к еде.

Отмечается, что и мозг человек контролирует желание поесть похожим образом. Результаты данной научной работы могут привести к разработке лекарств, с помощью которых люди смогут регулировать желание поесть, что может избавить от ожирения.