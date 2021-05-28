Наука и технологии
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В мозге обнаружили ответственный за желание есть механизм
Благодаря открытию в будущем могут появиться препараты, ограничивающие чувство голода
Издание EurekAlert! опубликовало материал, в котором сообщается о том, что в мозге был обнаружен нейронный механизм, ответственный за желание есть. Соответствующее исследование проводилось учеными Медицинского колледжа Бэйлора в США.
Специалисты выяснили, что сам механизм включает в себя две группы нейронов: DRD1-LPBN, которые ответственны за чувство сытости, и DA-VTA, отвечающих за выработку дофамина. Исследование включало в себя эксперименты на мышах. В частности, они подавляли активность DA-VTA и DRD1-LPBN, благодаря чему грызуны начали есть корм больше нормы. В то же время, с помощью стимуляции данных нейронов мыши, напротив, теряли интерес к еде.
Отмечается, что и мозг человек контролирует желание поесть похожим образом. Результаты данной научной работы могут привести к разработке лекарств, с помощью которых люди смогут регулировать желание поесть, что может избавить от ожирения.