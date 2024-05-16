В мозговых чипах Neuralink нашли серьезные проблемы, о которых было известно давно

Как оказалось, эта проблема была известна компании уже несколько лет.

Источники сообщили, что в ходе испытаний на животных, проведенных до одобрения в США, Neuralink обнаружила, что провода могут смещаться, удаляя чувствительные электроды, которые считывают сигналы мозга.

Несмотря на это, компания посчитала риск недостаточно высоким для переработки конструкции. Источники пожелали остаться анонимными, ссылаясь на соглашения о конфиденциальности.

Neuralink и её руководство отказались комментировать ситуацию. FDA знала о возможной проблеме с проводами, так как компания поделилась результатами испытаний на животных в своей заявке на начало испытаний на людях.