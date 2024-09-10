В «МТС Линк» появился ИИ-ассистент

На платформе «МТС Линк» появился новый помощник, работающий на основе искусственного интеллекта. Пользователи могут задавать вопросы в свободной форме, как с любым другим ИИ-ассистентом. Например, запросив информацию о договорённостях с прошлых встреч, помощник предоставит краткий обзор всех решений. Это значительно упростит задачу, ведь ответы формируются на основе всех онлайн-мероприятий, в которых пользователь участвовал, а автоматическая расшифровка помогает собрать информацию.

Кроме того, в корпоративном мессенджере «МТС Линк Чаты» ИИ-помощник ускоряет процесс чтения длинных переписок. Он выделяет ключевые моменты обсуждений и создаёт итоги, которые публикуются в отдельном посте. Такой подход особенно полезен, когда сотрудники возвращаются к чатам после долгих перерывов, например, после отпуска или командировки. Помощник выполняет эту задачу всего за 1-5 секунд, что помогает сэкономить время.

Сейчас ИИ-помощник доступен всем пользователям «МТС Линк Чатов», а в «МТС Линк Встречах» — по запросу в техническую поддержку. В будущем функционал помощника будет расширяться, например, он сможет подсказать, к кому обратиться с определённым вопросом, анализируя встречи коллег. Дмитрий Крюков, руководитель направления гибридных коммуникаций «МТС Линк», отметил, что российские компании ищут решения, которые помогут увеличить продуктивность сотрудников и сэкономить время, что подтверждают проведённые исследования.