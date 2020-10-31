В МТС можно выиграть 99,9% скидку на iPhone 12 и Apple Watch SE

Для того, чтобы стать участником акции необходимо перейти по этой ссылке, авторизоваться и сыграть в игру. За первое место в ней пользователь получит 99,9% скидку на iPhone 12. В то же время, игроку, занявшему второе место, достанется 99,9% скидка на Apple Watch SE. А за третье место МТС предоставит участнику 30% скидку на iPhone 12.

Акция продлится до 8 ноября 23:59 по московскому времени. Отметим, что за все время проведения акции участник не может получить более шести призов на один аккаунт.