В МТС Музыке появилась возможность добавлять музыку в «Избранное» до ее релиза

Возможность реализована через интеграцию с платформой BandLink, где артисты создают смартлинки для продвижения своих релизов.

Пользователи могут перейти по смартлинку исполнителя, выбрать плитку «МТС Музыка» и нажать кнопку «Пресейв» — тогда будущий релиз автоматически появится в личной медиатеке после выхода.

В день премьеры кнопка меняется на «Слушать», открывая трек в приложении или на сайте.

По словам Даниила Крючкова, директора МТС Музыки, нововведение делает связь между исполнителем и слушателем «более простой и нативной». В BandLink отмечают, что пресейвы уже стали ключевым элементом промо-кампаний артистов.