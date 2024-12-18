В МТС назвали пять самых популярных гаджетов для детей

Дети сегодня с раннего возраста привыкают к гаджетам, а смартфон уже стал самой популярной покупкой для малышей. По данным исследования МТС, в рамках проекта «Поколение М», 43% детей младше 7 лет уже имеют собственный телефон, а к 8 годам эта цифра достигает 82%. Для самых маленьких родители чаще выбирают устройства умного дома — радионяни, камеры и системы для контроля климата.

Смартфоны возглавляют список любимых гаджетов у детей всех возрастов (64%). За ними идут планшеты (30%), умные колонки (21%), детские часы с сим-картой (18%) и радионяни или камеры (6%). Половина родителей покупает такие устройства ради безопасности, а 42% — для развлечения. Также многие выбирают гаджеты для учёбы и развития детей, особенно в возрастных категориях до 3 лет и с 8 до 12 лет.

Интересно, что выбор гаджетов часто зависит от родительских предпочтений: отцы чаще покупают умные системы управления домом, а мамы — планшеты и детские часы. При этом треть опрошенных отметила, что у их детей до 7 лет нет своих устройств. Родители, которые уже купили гаджеты, считают важным учить детей безопасно их использовать — на платформе «Поколение М» популярностью пользуется курс «Познаем мир с фиксиками», который помогает разобраться в технологиях.