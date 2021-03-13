В "МТС" объявили весеннюю распродажу смартфонов, планшетов и прочей техники

Так, сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке смартфона Samsung G996 Galaxy S21 Plus в модификации на 8/256 ГБ. Для этого в корзине следует ввести промокод HOME13.

На 5,5 тыс рублей дешевле, в свою очередь, предлагается Honor 30 Pro+ на 8/256 ГБ, тогда как цена Huawei P40 Lite 6/128 ГБ упала на 2 тыс рублей.

Сэкономить 3 тыс рублей можно также на покупке планшета Apple iPad 2020 Wi-Fi 32ГБ.

Также со скидками продаются “умные” часы, наушники и прочие гаджеты. Ознакомиться со всеми товарами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.