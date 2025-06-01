В МТС появилась оплата внутриигровых покупок 14 новых игр

В МТС появилась оплата внутриигровых покупок 14 новых игрКоторая ранее была недоступна для российских карт
МТС открыла возможность пополнять игровые балансы для 14 популярных игр на своём сервисе МТС Оплата. Теперь пользователи могут быстро и удобно добавить валюту в такие хиты, как Honkai: Star Rail, Marvel, Rivals, Delta Force и другие. В список вошли игры как для ПК, так и для мобильных платформ, включая Free Fire, LifeAfter и Harry Potter: Magic Awakened.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать игру на сайте МТС Оплата, указать данные, такие как ID игрока или UID и сервер, а затем выбрать нужный пакет игровой валюты. Платёж оформляется через СБП с использованием карт любых российских банков. Средства зачисляются мгновенно, а процесс полностью безопасен.
В компании отметили, что сервис нацелен упростить жизнь геймерам, сделав процесс оплаты быстрым и доступным. По словам Кирилла Пальчуна, руководителя направления платежей и переводов МТС, современные игры становятся не только способом развлечения, но и важной частью социального и образовательного взаимодействия. Поэтому для компании важно предоставить игрокам удобный инструмент для доступа к их любимым проектам.