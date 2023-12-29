В МТС рассказали, как изменялся рынок смартфонов в 2023 году

В 2023 году в России было продано 30,7 миллиона смартфонов, что на 26% больше, чем год назад. Это стало одним из лучших годов по продажам смартфонов за последние пять лет, превзойдя результаты 2022 года на 22%. Лидерами продаж стали китайские бренды, увеличив свою долю на 10% по количеству и на 5% по деньгам по сравнению с предыдущим годом.

Общий объем рынка смартфонов в России в этом году составил 681 миллиард рублей, что также оказалось на 22% выше, чем в предыдущем году. Средняя цена смартфонов снизилась на 3%, особенно в сегменте до 10 тысяч рублей, который занял 37% рынка. При этом отмечен рост продаж в более дорогих сегментах от 30 до 40 тысяч рублей и свыше 80 тысяч рублей.

В рейтинге брендов лидируют Xiaomi (30%), Tecno (14%), Samsung и Realme (по 11%), Infinix (10%) и Apple (8%) по количеству проданных устройств. По выручке выделяются Apple (32%), Xiaomi (20%), Samsung (7%), Tecno (7%) и Realme (6%). Китайские компании продолжают укреплять свои позиции на рынке мобильных устройств в России.