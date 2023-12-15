В МТС рассказали о главных трендах нейросетевой индустрии

Использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ) находит своё применение в различных областях, среди которых выделяются анализ данных, создание документов, интеграция систем автодополнения кода, разработка чат-ботов для коммуникации и поиска информации. Эксперты считают, что генеративный ИИ представляет реальную ценность для общества и бизнеса, и для максимального раскрытия его возможностей необходимо преодолевать такие барьеры, как готовность общества и компаний к трансформации, а также решать вопросы с уязвимостью языковых моделей и инфраструктурными ограничениями.

Эти тенденции были выделены экспертами на конференции MTS AI, посвящённой перспективам использования генеративного ИИ. В ходе мероприятия обсуждались потенциальные применения технологий генеративного ИИ для общества и возможности трансформации бизнес-процессов. На конференции также представили проекты выпускники акселератора MTS AI, демонстрируя разнообразие приложений ИИ, такие как симуляторы развития софт-скилов, сервисы перевода видео с клонированием голоса, создание текстовых и голосовых ботов, а также помощник для предоставления информации из корпоративных документов.

Проект от команды Cruderra, представляющий платформу для автоматизации разработки ПО, был признан победителем среди прочих проектов, а Brainfeed получил приз зрительских симпатий за свой сервис генерации графиков и расчётов на основе бизнес-данных.