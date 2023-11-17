В МТС рассказали о новом методе мошенничества на «Госуслугах»

МТС предупредил о потенциальной опасности предложенного Минцифрой введения функции блокировки номеров через «Госуслуги». По новому предложению, пользователи могут проверять и блокировать свои сим-карты через личный кабинет, что, по мнению МТС, может стать инструментом для злоумышленников и причинить ущерб гражданам.

Представители МТС отметили, что закон уже обязывает операторов предоставлять абонентам сведения о зарегистрированных на них сим-картах через интернет. В свою очередь, МТС выразил мнение, что сбор дополнительных данных на портале «Госуслуги» избыточен и должен осуществляться самим оператором, не на других ресурсах.

Tele2 поддержал техническую возможность реализации этой функции через «Госуслуги», но подчеркнул необходимость повышенного внимания к безопасности баз данных клиентов.

Билайн уточнил, что в настоящее время абоненты могут блокировать сим-карты различными способами, включая обращение в чат, звонки в колл-центр, посещение офисов продаж и обслуживания.