В МТС рассказали о планах поднять плату сразу в нескольких тарифах

В приложении от оператора связи МТС было объявлено о повышении абонентской платы по некоторым тарифам в апреле. Теперь абонентская плата, которая ранее составляла 545 рублей, увеличится на 45 рублей, что составит 8,25%.

Согласно уведомлению в приложении, изменения вступят в силу с 11 апреля 2024 года, и это касается только абонентской платы, остальные условия тарифного плана останутся без изменений. В рамках утверждённой правительством Стратегии развития связи до 2035 года операторам будет разрешено повышать тарифы выше уровня инфляции, если они инвестируют дополнительную прибыль в проекты развития сетей связи и новые технологии. В то же время вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что будет введён запрет на непропорциональное повышение тарифов операторами связи.