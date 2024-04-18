В МТС разработали ИИ-ассистента для пользователей

Опубликовано 18 апреля 2024, 20:45
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В МТС разработали ИИ-ассистента для пользователейЕго запустят 15 мая
Компания МТС разработала «цифрового двойника», который станет личным ассистентом для каждого пользователя
МТС готовит проект «цифрового двойника», который будет представлен на конференции «МТС Платформа» 15 мая, как заявил президент компании Вячеслав Николаев. Проект начался с создания голосового ассистента, но позже стал больше похож на штурмана.
Николаев описал, что «цифровой двойник» будет жить в разных устройствах, таких как колонки, автомобили, телевизоры и даже в часах. Он также обещал анонсировать новые возможности ассистента на конференции.
Проект предполагает создание персонализированного помощника, который будет постоянно развиваться. Николаев подчеркнул, что МТС работает над этим, и некоторые новшества можно ожидать уже в этом году.
Источник:Ведомости
Автор:Николай Шелофастов
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