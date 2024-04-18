В МТС разработали ИИ-ассистента для пользователей

МТС готовит проект «цифрового двойника», который будет представлен на конференции «МТС Платформа» 15 мая, как заявил президент компании Вячеслав Николаев. Проект начался с создания голосового ассистента, но позже стал больше похож на штурмана.

Николаев описал, что «цифровой двойник» будет жить в разных устройствах, таких как колонки, автомобили, телевизоры и даже в часах. Он также обещал анонсировать новые возможности ассистента на конференции.

Проект предполагает создание персонализированного помощника, который будет постоянно развиваться. Николаев подчеркнул, что МТС работает над этим, и некоторые новшества можно ожидать уже в этом году.