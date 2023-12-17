В МТС разработали ИИ-программиста, который знает Python и Java

MTS AI представила свой аналог Copilot, разработанный Microsoft, находящийся на стадии минимального жизнеспособного продукта (ранний этап, когда продукт доступен ограниченному кругу лиц). Этот ИИ-ассистент, известный как Software 2.0, разработан для повышения производительности программистов. Он способен расширять код в режиме реального времени, создавать код на основе комментариев и технических заданий, а также преобразовывать его на другие языки программирования.

В настоящее время Software 2.0 работает с Python и Java, но в планах расширить поддержку до GoLang и JavaScript. Вице-президент технологий в MTS, Павел Воронин, отметил, что успех этого ИИ зависит от конкретного случая, иногда предоставляя идеальный код, а иногда требуя коррекции. Он подчеркнул, что изменяется подход к разработке, где ИИ становится партнёром разработчика.

Воронин подчеркнул, что мировой рынок Software 2.0 продолжит расти, возможно, достигнув $1,3 трлн в течение десяти лет. Эти инструменты, по его мнению, не заменят разработчиков, а лишь помогут им с рутинными задачами, позволяя больше времени уделять творческим и надёжным аспектам приложений. Проект Software 2.0 находится в ранней стадии, и вывод на внешний рынок пока не планируется, так как он тестируется внутри экосистемы MTS.