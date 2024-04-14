В МТС разработали нейросетевого секретаря

МТС запустил свой собственный сервис SmartDocs, который использует искусственный интеллект для улучшения внутренних процессов компании. Он помогает распознавать, классифицировать и анализировать тексты и документы, извлекать информацию и даже переписывать тексты без потери смысла.

В данный момент тестируются новые функции сервиса, такие как выравнивание стиля, тегирование и анализ тональности текста. Разработчики утверждают, что точность распознавания текста и изображений составляет 95%.

Сервис уже активно используется в МТС для обработки документации и учёта ключевых параметров при заключении договоров, что значительно сократило время и увеличило эффективность работы. Компания также планирует использовать SmartDocs на внешнем рынке в будущем.