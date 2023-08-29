В МТС создали свою систему противодействия DDoS-атакам

Облачный провайдер CloudMTS представил новый сервис для защиты приложений и веб-ресурсов от DDoS-атак. Этот сервис разработан на основе партнёрской платформы Qrator Labs. Он предназначен для защиты от DDoS-атак, независимо от их сложности или местоположения атакующего.

Работа этого сервиса происходит в несколько этапов. Сначала трафик анализируется с помощью Qrator Labs, затем происходит глубокая фильтрация с применением различных алгоритмов, и, наконец, очищенный трафик направляется к защищённым приложениям. Это позволяет блокировать DDoS-атаки до того, как они достигнут целевых ресурсов.

Этот сервис обеспечивает быстрый доступ к ресурсам и работает круглосуточно. По данным МТС RED, количество DDoS-атак в России увеличилось в 10 раз в первом квартале 2023 года по сравнению с прошлым годом. Этот новый сервис помогает решить проблему защиты от DDoS-атак разной мощности и является важным шагом в обеспечении безопасности онлайн-пространства.

Ранее в Qrator Labs также сообщили, что количество атак продолжает расти, особенно в финансовом секторе, электронной коммерции и образовании. Это подчёркивает важность таких инновационных решений для обеспечения надёжной защиты онлайн-ресурсов.