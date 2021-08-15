В МТС стартовала распродажа смартфонов и детских гаджетов

Наука и технологии
Сегодня в 16:06
В МТС стартовала распродажа смартфонов и детских гаджетовПланшеты, "умные" часы и не только
В МТС запустили приуроченную к грядущему школьному сезону акцию. В ее рамках со скидками распродают смартфоны и детские гаджеты.
Так, сэкономить 11 100 рублей можно на покупке iPhone 11. Напомним, что в обычное время смартфон продают за 59 990 рублей, то сейчас он доступен за 48 890.
На 9 100 рублей дешевле предлагается iPhone XR в модификации на 128 ГБ.
В ассортименте распродажи можно также встретить смартфоны Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme, Poco и прочих известных брендов.
Со скидкой в 27 тысяч рублей можно ухватить 12,9-дюймовый планшет iPad Pro 2020.
Ознакомиться с остальными устройствами, которые продаются в рамках распродажи со скидками, можно перейдя по этой ссылке.