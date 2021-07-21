В МТС стартовала тотальная распродажа гаджетов

Так, сэкономить 9 тысяч рублей можно на покупке смартфона Xiaomi Mi 10T в модификации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

На 18 тысяч рублей дешевле можно ухватить Apple iPad Pro 2020. Для этого в корзине необходимо ввести промокод HOME218.

На 3 тысячи рублей упала стоимость “умных” часов Honor Watch GS Pro. Напомним, что в обычное время их продают за 16 999 рублей, тогда как сейчас они доступны 13 999.

Стоимость Xiaomi Redmi Note 8 Pro упала с 20 990 рублей до 15 990.

Ознакомиться со всеми устройствами, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.