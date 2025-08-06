В МТС выяснили, что каждый пятый россиянин стрессует из-за неожиданных звонков

Главной причиной стресса респонденты называют неясность цели звонка. Для многих это воспринимается как нарушение личных границ и вторжение в зону эмоционального комфорта. Особенно остро это ощущается в контексте высокой плотности цифрового общения, когда пользователи предпочитают заранее понимать, зачем им звонят.

Кроме внутреннего дискомфорта, незапланированные вызовы могут вызывать конфликты. Каждый пятый опрошенный и каждый четвёртый среди тех, кто испытывает стресс от звонков, сталкивались с негативными последствиями пропущенных вызовов. В трети таких случаев разговор заканчивался ссорой. Примерно 10% участников исследования признались, что регулярно испытывают чувство вины за непринятый звонок — чаще всего это экстраверты.

Респонденты проявляют интерес к технологиям, которые позволяют заранее понимать содержание звонка или контролировать процесс общения. Например, функция «невидимого» прочтения сообщений оказалась востребованной среди тех, кто хочет сохранить дистанцию, не нарушая коммуникацию.

Компания отмечает рост популярности сервиса «МТС Секретарь», который помогает пользователям фильтровать входящие вызовы. За последний год количество его подписчиков увеличивается примерно на 15% в месяц, что отражает растущую потребность в управлении личными цифровыми границами.