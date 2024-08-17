В «МТС Юрент» создали электроскутер для курьеров

Компания «МТС Юрент» совместно с Eleven презентовала новый каргобайк под названием «Юрент Кубо». В компании сообщили, что это электрическое транспортное средство предназначено для курьерской доставки и имеет встроенный IoT-модуль. Его отличительной чертой является ограничитель скорости до 25 км/ч, который автоматически снижает скорость в медленных зонах, что напоминает шеринговые самокаты. Разработка заняла год, за это время создали две версии прототипа, чтобы оптимизировать характеристики. Первая партия каргобайков уже готова для тестирования и получения отзывов от курьеров.

«Юрент Кубо» будет использоваться для аренды курьерскими службами в Москве и в логистике «МТС Юрент», включая доставку батарей для самокатов. Устройство предлагает различные варианты размещения грузов, обладает лёгкой конструкцией и удобным управлением. Более ёмкая батарея обеспечивает работу устройства на смену длительностью 8–12 часов, а также позволяет легко заменять батарею.

Каргобайк адаптирован для эксплуатации в любых погодных условиях и зимой. Он имеет полный привод, защищённые тормоза и электроцепь, а также водоотталкивающее седло и защитный экран. Новинка соответствует требованиям Департамента транспорта Москвы и оснащена IoT-трекером, геолокацией, функциями противоугонной защиты и съёмным аккумулятором, разблокируемым через приложение. Дополнительно «Юрент Кубо» оснащён передней и задней подсветкой, габаритными огнями, поворотниками, зеркалами заднего вида и светоотражающими номерными знаками, что делает его удобным и безопасным для использования.