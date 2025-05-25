В МТУСИ придумали «умные» переговорные комнаты

Переговорные комнаты играют ключевую роль в работе современных офисов, но их использование часто сталкивается с проблемами, такими как путаница в бронированиях или простаивание. Учёные из МТУСИ предложили новый подход, который помогает автоматизировать и оптимизировать использование этих пространств. Система, разработанная специалистами, использует сочетание технологий Wi-Fi и Bluetooth, Low Energy (BLE), чтобы сделать процесс бронирования проще и удобнее.

Эксперты объяснили, что Wi-Fi обеспечивает передачу данных для видеоконференций и взаимодействия между устройствами, а BLE отвечает за энергосберегающий учёт посетителей и управление пропусками. Такой подход не только упрощает процесс бронирования, но и помогает избежать простоев, автоматически закрывая сеансы, если переговорная остаётся пустой. Умные датчики звука и движения минимизируют риск ошибок, отслеживая реальное использование помещений.

Система позволяет сотрудникам бронировать переговорные через мобильное приложение или корпоративный сайт, а данные о бронировании передаются на считыватели и точки доступа. Если время брони истекает, а комната не используется, система отправляет администратору уведомление о возможности её освобождения. По словам разработчиков, в будущем система станет ещё более удобной, предлагая персонализацию настроек и дополнительные функции, чтобы полностью адаптироваться к потребностям пользователей.