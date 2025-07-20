В Мурманске создали систему автоматического взвешивания судов

Обычно масса груза определяется методом драфт-сюрвей, при котором специалисту необходимо вручную считывать метки глубины на борту судна. Это занимает значительное время и требует доступа к судну. Автоматизация процесса помогает не только сократить затраты на измерения, но и уменьшить простой судна в порту.

Разработка МАУ построена на отечественных компонентах, включая металлоконструкции, датчики, системы связи и источники бесперебойного питания. Ученым удалось адаптировать систему к экстремально низким температурам Арктики, наладив точную передачу данных и стабильную работу в суровых условиях.

На сегодняшний день транспортная баржа в порту уже оснащена базовой версией системы. Измерения, сопоставимые по точности с традиционным методом, передаются в реальном времени на устройства сотрудников. Это упрощает контроль и ускоряет логистику.

Сейчас ведется подготовка к внедрению полной версии системы и тестированию ее автономности в полевых условиях.