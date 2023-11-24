В музыкальном сервисе Сбера появилась песня с клипом, почти полностью созданные искусственным интеллектом

Этот уникальный проект объединил таланты человека и мощь технологий, открывая новые горизонты в создании музыки.

В процессе работы над треком и съемке клипа были задействованы ИИ-решения Сбера: Kandinsky, SymFormer, Салют и GigaChat.

Нейросеть Kandinsky взяла на себя визуальную часть клипа, создавая захватывающие визуальные эффекты. SymFormer, обученная на более чем 200 тыс композиций различных стилей и жанров, помогла в создании музыкальных партий. Виртуальный ассистент Салют добавил свой голос в бэк-вокал.

Премьера клипа состоялась в рамках международной конференции Сбера по технологиям искусственного интеллекта AI Journey 2023.

Трек «Спойлер» уже доступен в HiFi-стриминге «Звук». И, по словам создателей, это лишь начало эры, где ИИ станет неотъемлемой частью музыкального творчества, расширяя границы возможного и вдохновляя на новые открытия.