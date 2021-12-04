В начале декабря к Земле приблизится астероид, грозящий столкновением

Отмечается, что астероид называется 4660 Nereus, он подлетит к нашей планете на расстояние 4 млн км. Его опасность для Земли заключается в том, что по форме он напоминает яйцо, полный оборот вокруг Солнца совершает за 664 дня. Диаметр 4660 Nereus составляет 330 метров.

Именно по этим причинам астероид не раз предлагался NASA в качестве цели для миссий по ликвидации потенциальных опасностей для Земли из космоса.