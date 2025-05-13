В начале мая было заблокировано более 44 млн. электронных писем с поддельных адресов

В начале мая «Почта Mail» заблокировала более 44 миллионов писем с поддельными адресами отправителей. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что указывает на рост активности киберпреступников. Злоумышленники использовали метод спуфинга, подменяя адреса, чтобы обманом получить данные пользователей или деньги.

Руководитель антиспам-команды Дмитрий Моряков отметил, что интерес хакеров к таким схемам не снижается. Он добавил, что сервис поддерживает защитный протокол DMARC, который помогает предотвращать подделку доменов. Несмотря на постоянную модернизацию мошеннических методов, задача системы — блокировать все вредоносные письма до их доставки пользователям.

Для борьбы с атаками «Почта Mail» регулярно улучшает свои алгоритмы. Специалисты обучают модели машинного обучения на новых примерах мошенничества, а искусственный интеллект оперативно выявляет подозрительные рассылки. Эти меры позволяют предотвращать попадание вредоносных писем в папки «Входящие».