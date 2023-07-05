В начале существования Вселенной время шло в пять раз медленнее нынешнего

Используя данные наблюдений почти 200 квазаров, специалисты обнаружили, что время в ранней Вселенной текло примерно в пять раз медленнее, чем сейчас.

Квазары — это яркие объекты в центре галактик, связанные с активными чёрными дырами. Астрофизики собрали данные наблюдений за квазарами, проведённые в течение двух десятилетий, и с помощью байесовского анализа определили изменение течения времени.

Результаты показали, что при возрасте Вселенной около миллиарда лет время текло в пять раз медленнее.

Герайнт Льюис, один из соавторов исследования, отметил, что это означает, что если бы мы находились в ранней Вселенной, время казалось бы нам растянутым. Данное исследование подтверждает предсказания общей теории относительности Эйнштейна и помогает понять, как время проходило в самых ранних этапах Вселенной.