В начале существования Вселенной время шло в пять раз медленнее нынешнего

В начале существования Вселенной время шло в пять раз медленнее нынешнегоЗдесь должна быть шутка про последний рабочий час в вечер пятницы
Астрофизики из Австралии провели исследование, которое подтвердило теории Альберта Эйнштейна и позволило впервые увидеть, как медленно текло время в ранней Вселенной.
Используя данные наблюдений почти 200 квазаров, специалисты обнаружили, что время в ранней Вселенной текло примерно в пять раз медленнее, чем сейчас.
Квазары — это яркие объекты в центре галактик, связанные с активными чёрными дырами. Астрофизики собрали данные наблюдений за квазарами, проведённые в течение двух десятилетий, и с помощью байесовского анализа определили изменение течения времени.
Результаты показали, что при возрасте Вселенной около миллиарда лет время текло в пять раз медленнее.
Герайнт Льюис, один из соавторов исследования, отметил, что это означает, что если бы мы находились в ранней Вселенной, время казалось бы нам растянутым. Данное исследование подтверждает предсказания общей теории относительности Эйнштейна и помогает понять, как время проходило в самых ранних этапах Вселенной.