В NASA анонсировали создание марсианских вертолётов нового поколения

Цанетос отметил, что Ingenuity, совершивший 72 вылета на Марсе, изначально был направлен туда как экспериментальное оборудование, но проработал значительно дольше. Вертолёт был оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 801 — самым мощным, чем у всей остальной техники, когда-либо посылаемой NASA на Марс.

По мысли инженеров, новые Ingenuity будут более быстрыми, с увеличенной дальностью полёта и грузоподъёмностью. Вышедший из строя вертолёт имел несущий винт длиной 1,2 метра, новое поколение получит винт 1,4 метра. Ingenuity летал со скоростью 0,65 Маха, скорость нового поколения достигнет 0,95 Махов.

«Роторы на Ingenuity вращались быстро, их кончики двигались со скоростью 0,65 Маха, или 65 процентов скорости звука на поверхности Марса. Следующее поколение будет развивать скорость до 0,95 Маха», — отмечается в материале издания Ars Technica.