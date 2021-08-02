В NASA назвали сроки работоспособности МКС

По её словам, МКС сможет продолжать работу до 2028 года включительно и дольше. «Мы продолжаем обновлять наш технический анализ срока службы космической станции», — отметила Ширхольц. Отмечается, что перед этим в Роскосмосе заявили о повышении риска использования МКС после 2024 года, на фоне старения оборудования.

Таже представитель NASA отметила, что такие сроки эксплуатации станции названы не случайно. Целью агентства является непрерывное присутствие на низкой околоземной орбите в рамках перехода на новую исследовательскую платформу.