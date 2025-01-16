В NASA негативно отнеслись к планам Китая первым доставить образцы грунта с Марса

Между тем NASA никак не определится, какую стратегию выбрать. Существуют два варианта: использовать систему «Небесный кран», которая использовалась при десантировании марсохода Perseverance, а ранее его предшественника Curiosity, или обратиться к подрядчикам — SpaceX или Blue Origin.

При этом у NASA всё меньше времени на это, так как давление осуществляется с двух сторон. Независимая комиссия раскритиковала бюджет на новую марсианскую миссию в $11 млрд, и назвала срок старта миссии в 2031 году «невозможным», отсрочив программу до 2040 минимум. С другой стороны на агентство давит Китайское национальное космическое управление (CNSA), которое ранее планировало запуск миссии по доставке марсианского грунта на 2030 год, однако успевает реализовать проект даже в 2028.

«Не хотелось бы, чтобы единственный образец был возвращён на китайском космическом корабле. Это была бы просто миссия типа "хватай и уходи". Тогда как мы выстроили методичный процесс: нашли образцы разных слоёв, относящихся к разным геологическим эпохам. Так что, когда мы их вернём, сможем увидеть историю Марса. В том числе ответить на главный вопрос: была ли там жизнь миллионы лет назад?», — отметил Нельсон в интервью американским СМИ.